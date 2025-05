Pai é preso acusado de abusar sexualmente das filhas em Vitória

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (1º) em Vitória, acusado de abusar sexualmente das próprias filhas, de 12 e 13 anos.

As adolescentes contaram aos policiais que os abusos eram recorrentes. Ainda conforme as vítimas, o pai fazia uso de entorpecentes e as obrigava a tirar as roupas e deitarem ao seu lado. Caso elas se recusassem, ele as agredia.

Após a denúncia, a Polícia Militar foi acionada e se dirigiu ao local. A presença dos agentes atraiu a atenção de moradores da região, e o suspeito tentou fugir. Uma confusão generalizada começou, com populares tentando agredi-lo com paus e pedras.

O homem foi contido pelos policiais, colocado na viatura e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por ameaça qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).