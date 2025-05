Pai que matou a filha em Vitória é condenado a 11 anos por homicídio

O Ministério Público do Espírito Santom condenou o homem, de 66 anos, acusado de matar a filha de 30 anos com golpes de facadas em Vitória.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, obteve a condenação de Sebastião Carlos da Silva a 11 anos e seis meses de prisão por homicídio qualificado por motivo fútil, realizado em contexto de violência doméstica, configurando feminicídio.

O réu, que estava preso preventivamente, agora cumprirá a sentença em regime inicial fechado.

O Tribunal jo Juri ocorreu na última segunda-feira (19) no Fórum Criminal de Vitória. O Ministério Público sustentou as provas da denúncia que foram cruciais para a condenação, de acordo com o PMES.

Contudo, além da prisão, o réu foi também condenado a pagar uma indenização de valor fixo de R$ 150 mil em reparação dos danos causados pelas infrações materiais e morais.