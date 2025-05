Palhaço Pennywise aterroriza em trailer de nova série; confira

A aguardada série prelúdio dos filmes IT – A Coisa, “Bem-vindos à Derry”, baseada na obra-prima do terror de Stephen King, divulgou seu primeiro trailer. A produção está prestes a estrear e promete expandir o universo sombrio da cidade fictícia de Derry, no Maine.

A série explora os eventos que antecedem os filmes de sucesso e se passa na década de 1960, apresentando uma nova geração de jovens personagens. Desse modo, eles vivem sob a maldição recorrente de um palhaço assassino e mutante, que ressurge a cada 27 anos para matar crianças.

O trailer divulgado introduz o clima de tensão e nostalgia da série, ambientada cerca de duas décadas antes dos acontecimentos mostrados nas adaptações cinematográficas dirigidas por Andy Muschietti.

Pennywise está de volta

Um dos maiores destaques é o retorno de Bill Skarsgård no papel de Pennywise, o Palhaço Dançante. A figura aterrorizante ficou marcada pelo desempenho do ator nos filmes anteriores. Skarsgård inicialmente havia recusado reprisar o personagem, mas acabou aceitando o convite após conversas com Barbara e Andy Muschietti, responsáveis pelo desenvolvimento da série ao lado de Jason Fuchs, que atua como co-showrunner junto com Brad Caleb Kane.

Elenco e produção

A série contará com nove episódios, dos quais quatro foram dirigidos por Andy Muschietti. Além de Skarsgård, o elenco inclui Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe e Rudy Mancuso.

Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, Bill Skarsgård, David Coatsworth, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin assinam a produção executiva da série.

Nesse sentido, a nova série aprofunda o universo de IT e promete elementos inéditos da mitologia de Derry, com mais terror, suspense e revelações sobre o passado sombrio da cidade — e da criatura que a assombra.