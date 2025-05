Papa agradece jornalistas e defende uma comunicação pela paz global

O Papa Leão XIV se reuniu nesta segunda-feira (12) com jornalistas de todo o mundo na Sala Paulo VI, no Vaticano. Durante o encontro, o Pontífice fez um apelo à responsabilidade dos meios de comunicação, destacando a importância de uma comunicação que promova a paz e a verdade.

Em seu discurso, o Papa iniciou com palavras de acolhimento: “Dou-lhes as boas-vindas, representantes da mídia de todo o mundo. Agradeço o trabalho que realizaram e realizam neste tempo, que, para a Igreja, é essencialmente um tempo de Graça.”

Citando o “Sermão da Montanha” de Jesus, no Evangelho de Mateus, que afirma: “Felizes os que promovem a paz”, o Papa ressaltou a necessidade de uma comunicação que não busque o consenso a qualquer preço, evitando a agressividade e a competição, e que seja marcada pelo amor e pela busca da verdade. “A paz começa em cada um de nós: no modo como olhamos os outros, ouvimos os outros, falamos dos outros”, disse Leão XIV, reforçando a importância de uma comunicação que promova a união, em vez de dividir.

Leão XIV também manifestou solidariedade com jornalistas que estão presos por terem buscado e relatado a verdade, pedindo sua libertação. “A Igreja reconhece nestas testemunhas, a coragem de quem defende a dignidade, a justiça e o direito dos povos à informação”, afirmou, destacando que o sofrimento de jornalistas perseguidos interpela as consciências das nações e a comunidade internacional.

O Papa aproveitou a ocasião para agradecer aos jornalistas pelo seu “serviço à verdade”. Ele destacou o papel da mídia na cobertura dos eventos da Igreja, desde a Semana Santa até o Conclave, agradecendo pela forma como os comunicadores narraram os momentos de dor e esperança vividos pela Igreja.

Em um momento de reflexão, Leão XIV enfatizou que a comunicação não é apenas a transmissão de informações, mas a criação de um ambiente de diálogo e reflexão. Ele também falou sobre o impacto das novas tecnologias, como a inteligência artificial, que trazem tanto desafios quanto oportunidades. “É necessário responsabilidade e discernimento para orientar as ferramentas tecnológicas para o bem da humanidade”, disse o Papa.

O Pontífice encerrou seu discurso com um convite ao diálogo e à paz. Citando o Papa Francisco, Leão XIV pediu aos comunicadores que desarmassem a comunicação de preconceito, rancor, fanatismo e ódio, promovendo uma comunicação que ouça e acolha as vozes dos frágeis e desprovidos de poder.

“Desarmemos as palavras e ajudaremos a desarmar a Terra”, concluiu, pedindo que os jornalistas continuem seu trabalho de narrar não só os conflitos, mas também as esperanças de paz e o trabalho silencioso daqueles que buscam um mundo melhor.

*Com informações do Vatican News.

