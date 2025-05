Papa Leão XIV celebra primeira missa com cardeais; veja frase marcante

Depois de eleito, Papa Leão XIV celebrou a sua primeira missa com os cardeais, nesta sexta-feira (9). De acordo com informações do site Vaticano News, em sua homilia, ele ainda citou o Concílio Vaticano II, Santo Inácio de Antioquia e seu predecessor Francisco.

Em sua homilia, recitou o Salmo responsorial em saudação aos cardeais: “Cantarei um cântico novo ao Senhor, porque ele fez maravilhas”.

Ainda disse que “de fato, não apenas comigo, mas com todos nós. Meus irmãos cardeais, ao celebrarmos esta manhã, convido-os a refletir sobre as maravilhas que o Senhor fez, as bênçãos que o Senhor continua a derramar sobre todos nós por meio do Ministério de Pedro”.

O pontífice ainda continuou afirmando que “o Senhor me chamou para carregar essa cruz e realizar essa missão, e sei que posso contar com cada um de vocês para caminhar comigo, continuamos como Igreja, como uma comunidade de amigos de Jesus, como fiéis para anunciar a Boa Nova, para anunciar o Evangelho”, disse o Papa Leão XIV.