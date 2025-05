Papa: veja o resultado do Conclave AO VIVO

O novo Papa ainda não foi escolhido. O Conclave 2025 entrou nesta quinta-feira, 8 de abril, em seu segundo dia, sem que nenhum dos cardeais reunidos na Capela Sistina tenha alcançado a maioria necessária para ser eleito. A informação foi confirmada pelo Vaticano, após nova emissão de fumaça preta pela chaminé da Capela.

Veja AO VIVO

O que significa a fumaça preta no Conclave?

A fumaça preta indica que não houve consenso entre os cardeais. A cada votação, queimam-se os votos junto com substâncias químicas que produzem a cor da fumaça. Portanto, somente a fumaça branca representa a eleição do novo Papa.

Até agora, nenhum nome atingiu os dois terços exigidos dos votos válidos.

Novo Papa

Não há prazo definido para a eleição do novo Pontífice. Entretanto, o Conclave pode durar dias, dependendo da complexidade das negociações internas. Em média, a escolha acontece entre o segundo e o quinto dia de votação. Entretanto, tudo depende da capacidade dos cardeais em construir um consenso.

Como está o clima no Vaticano?

A movimentação na Praça de São Pedro permanece intensa. Fiéis, jornalistas e curiosos do mundo inteiro aguardam sinais do fim do Conclave. Enquanto isso, o clima é de expectativa e silêncio, respeitando o processo secreto que define o novo líder da Igreja Católica.

Como acompanhar as próximas atualizações?

As atualizações sobre o Conclave 2025 acontecem ao vivo por veículos como Vatican News, agências internacionais e emissoras brasileiras com cobertura no Vaticano. Porém, assim que a fumaça branca surgir, o mundo ouvirá a frase: Habemus Papam.