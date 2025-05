Passageiro é flagrado com 1 kg de “haxixe ice” em ônibus na BR-101

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 1 quilo de “haxixe ice” e na prisão de um homem de 54 anos, na noite da última quarta-feira (14), no km 304 da BR-101, em Viana, Espírito Santo.

O entorpecente foi encontrado dentro de uma mochila preta, posicionada na poltrona 3 de um ônibus interestadual que fazia a linha entre Belo Horizonte e Guarapari. O passageiro, identificado como Fabrício de Paula Monteiro, confessou que pegou a droga em São Paulo e a entregaria na Rodoviária de Vitória, em troca de R$ 1 mil.

A ação faz parte de uma operação de combate ao tráfico de drogas e armas em veículos intermunicipais, interestaduais e de turismo, iniciada por volta das 15h30. O ônibus foi abordado por volta das 19h30.

Durante a revista, os cães farejadores da PRF — K9 Truco, Narco e Zumbi — foram acionados para inspecionar o bagageiro do veículo, mas não encontraram nada suspeito.

A surpresa veio no salão de passageiros, onde os agentes notaram um cheiro forte de maconha. O odor vinha de uma mochila preta, e o ocupante da poltrona ao lado assumiu ser o dono da bagagem. Dentro dela, os policiais encontraram o haxixe ice.

Após a confissão, Fabrício foi detido em flagrante e encaminhado à autoridade policial. A ocorrência reforça o alerta sobre o uso de ônibus de viagem como rota para o transporte de drogas, especialmente em linhas interestaduais.

