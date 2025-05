PDT rompe com base aliada de Lula na Câmara dos Deputados

A bancada do PDT na Câmara dos Deputados anunciou, nesta terça-feira (6), o rompimento com a base de apoio ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi tomada por unanimidade durante reunião da legenda, conforme informou o líder do partido na Casa, deputado Mário Heringer (PDT-MG).

Segundo Heringer, o afastamento se deve à insatisfação com o tratamento recebido pelo partido e à falta de perspectivas em relação às eleições de 2026.

O movimento ocorre dias após o presidente licenciado do PDT, Carlos Lupi, deixar o comando do Ministério da Previdência Social. A saída foi motivada pela repercussão negativa de uma denúncia de fraude milionária no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No Senado, o cenário é mais cauteloso. O líder da bancada, senador Weverton Rocha (MA), afirmou que o possível desembarque do governo federal será tratado com mais prudência. Rocha pretende discutir a questão com as senadoras Ana Paula Lobato (MA) e Leila Barros (DF), que, junto a ele, compõem a bancada do PDT no Senado, formada por três parlamentares.

Na Câmara, o partido conta com 17 deputados federais, enquanto o Senado é composto por 81 membros no total.