Pedro Novaes e Duda Santos: entenda os rumores sobre o suposto namoro

A atriz Duda Santos, que vive a personagem Beatriz na novela Garota do Momento (EPTV/TV Globo), foi vista em clima de romance com o ator João Vitor Silva, colega de elenco na trama.

Os dois passaram a virada de ano em Maracaípe, Pernambuco, e a proximidade chamou atenção dos fãs. Na internet, muitos começaram a especular um possível relacionamento amoroso fora das telinhas.

Duda e João vêm compartilhando momentos juntos nas redes sociais e, segundo internautas, a química entre os dois também se destaca na novela.

Enquanto isso, o nome de Pedro Novaes, com quem Duda Santos já foi apontada em boatos anteriores, também voltou a circular nas buscas. No entanto, até o momento, nenhum dos artistas comentou oficialmente sobre o status dos relacionamentos.

A movimentação em torno do suposto casal ganhou força especialmente entre os fãs da novela e perfis de entretenimento.

