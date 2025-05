Pepe Mujica morre aos 89 anos

A morte de José Alberto “Pepe” Mujica Cordano, ex-presidente do Uruguai e referência da esquerda latino-americana, foi confirmada nesta terça-feira (13). Aos 89 anos, ele faleceu em sua chácara nos arredores de Montevidéu, onde passou os últimos meses de vida de forma reclusa.

O anúncio oficial veio do atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, que compartilhou a notícia com pesar.

Durante o seu mandato entre 2010 e 2015, Pepe Mujica ficou conhecido mundialmente como o “presidente mais humilde do mundo”. Ele viveu sem ostentação, recusou privilégios do cargo e doava grande parte do salário presidencial. A mesma simplicidade se refletia no seu estilo de vida: morava com a esposa, Lucía Topolansky, em uma pequena propriedade rural, onde cultivava hortaliças e flores.

A luta de Mujica começou muito antes de chegar à presidência. Como ex-guerrilheiro tupamaro, ele enfrentou a repressão da ditadura militar e passou mais de 10 anos preso, muitos deles em solitárias. A redemocratização do país o levou à política institucional, onde defendeu causas sociais, igualdade e os direitos humanos com firmeza.

No ano passado, em abril de 2024, Mujica comunicou publicamente que estava com câncer no esôfago. Desde o diagnóstico, limitou suas aparições e passou a receber cuidados paliativos em casa. A doença avançou e se espalhou para outros órgãos, conforme revelou Lucía em entrevista ao jornal La Diaria.

Ele não participou das eleições regionais realizadas no último domingo (11), um reflexo do agravamento de seu estado de saúde. Médicos o mantinham confortável, mas já não havia possibilidades de reversão do quadro. A proximidade de seus 90 anos, que completaria no próximo dia 20 de maio, foi marcada por esse período de recolhimento e despedidas silenciosas.