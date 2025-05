PF prende suspeitos de fraudar contas do Gov.br com técnicas faciais

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (13), a Operação Face Off com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma Gov.br.

Em nota oficial, a PF revelou que o grupo utilizava técnicas avançadas de alteração facial para contornar sistemas de autenticação biométrica. A investigação revelou que os criminosos simulavam características faciais de terceiros para acessar de forma ilícita as contas digitais das vítimas, assumindo o controle total dos perfis e, assim, tendo acesso a serviços públicos e informações pessoais sensíveis.

A operação cumpre cinco mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal de Brasília. As ações ocorrem em diversos estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins.

A Polícia Federal informou que os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de invasão qualificada de dispositivo informático e associação criminosa.

*Com informações da Agência Brasil.

