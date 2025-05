PGR quer manter Braga Netto preso por risco à investigação de golpe

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou, nesta terça-feira (20), contra a soltura do general da reserva Walter Braga Netto, preso desde 14 de dezembro de 2024 por suspeita de tentar obstruir investigações sobre um suposto plano golpista articulado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A defesa de Braga Netto voltou a pedir sua liberdade após ele ter se tornado réu no Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumentou que o risco de interferência nas apurações persiste, mesmo após o recebimento da denúncia pelo STF.

“O oferecimento de denúncia não afasta automaticamente o perigo de interferência indevida na instrução criminal, que sequer foi iniciada e cujo curso regular deve ser resguardado até a sua conclusão”, afirmou Gonet em manifestação encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Segundo a Polícia Federal, Braga Netto teria tentado entrar em contato com o tenente-coronel Mauro Cid, delator da trama golpista, o que configuraria tentativa de obstrução.

Braga Netto integra o chamado “núcleo 1” do inquérito sobre a tentativa de golpe, que teve a denúncia aceita por unanimidade pela Primeira Turma do STF em 26 de março. Esse núcleo reúne oito investigados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, e outros ex-integrantes do alto escalão do governo.

Com a manutenção da prisão, a PGR busca garantir o andamento das investigações sobre o suposto esquema que visava interferir no resultado das eleições de 2022 e ameaçar a ordem democrática no país.