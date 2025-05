PM apreende submetralhadora e prende dois homens em Cachoeiro

Duas ações distintas da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar resultaram na apreensão de uma submetralhadora, drogas e na detenção de dois homens nesta quarta-feira (28), em Cachoeiro.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Recanto. Militares receberam denúncias de que um homem conhecido estaria fracionando e embalando entorpecentes para distribuição em diversos bairros da cidade. No local, o suspeito foi flagrado tentando se desfazer de uma mochila contendo uma porção de maconha.

Durante as buscas, a equipe apreendeu um tablete, duas porções e três buchas de maconha e duas balanças de precisão. Além de R$ 112 em espécie e um aparelho celular. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia.

Já no bairro São Luiz Gonzaga, na Rua Afonso Pena, outra equipe da Força Tática atuou após denúncias de tráfico. Embora os primeiros abordados não estivessem com materiais ilícitos, novas informações levaram os militares até uma residência, onde encontraram um foragido da Justiça com uma arma de fogo.

No imóvel foram apreendidos uma submetralhadora semi-industrial, dez munições calibre .380, R$ 1.202 em dinheiro, um celular e uma unidade de UN PAC.

Ambas as ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.