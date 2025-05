PM cumpre mandado de prisão e encontra arma com suspeito em Mimoso

A equipe da Força Tática da 15ª Cia Ind de Mimoso do Sul prendeu um homem com mandado de prisão em aberto.

Os militares receberam informações sobre a localização de um suspeito que possuía mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, os policiais seguiram em direção ao local e encontraram o homem.

Com ele foram encontrados um simulacro de arma de fogo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui