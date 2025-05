PM encontra quantidade absurda de cocaína e armas em Cachoeiro

A Polícia Militar aprendeu no bairro Valão em Cachoeiro um arsenal de armas de fogo e uma grande quantidade de entorpecentes, na tarde da última segunda-feira (12).

Uma ação integrada, motivada por informações repassadas de forma anônima por transeuntes, levou à apreensão de armas, drogas e munições em uma área de vegetação próxima à CEASA, nas imediações do bairro Valão. A operação foi mais um desdobramento de ações de inteligência que contam com o apoio e o monitoramento constante da Polícia Federal.

Segundo relatos, indivíduos que haviam fugido de uma abordagem policial teriam escondido armas e entorpecentes na região. Diante da denúncia, as equipes iniciaram diligências e vasculharam o local apontado.

Os policiais encontraram:

Apesar de ninguém ter sido preso na ocorrência, todo o material apreendido foi entregue à autoridade policial para os procedimentos legais. A suspeita é que o armamento e os entorpecentes estejam ligados a organizações criminosas atuantes na região, o que poderá justificar o apoio da Polícia Federal em operações futuras.

Este tipo de apreensão demonstra a importância da cooperação entre polícias locais e a operação PF, que frequentemente atua em conjunto com forças estaduais no enfrentamento ao tráfico de drogas e à circulação ilegal de armamentos. A área onde os materiais foram encontrados é considerada estratégica por ser rota de fuga e esconderijo para criminosos.

