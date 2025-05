PM fiscaliza motocicletas com escapamentos irregulares em Guaçuí

Nesta terça-feira (6), o 3º Batalhão da Polícia Militar (PM) promoveu mais uma operação de fiscalização com foco na repressão ao uso irregular de motocicletas com escapamentos adulterados e veículos em situação irregular. A ação foi realizada no município de Guaçuí.

Durante a operação, foram lavrados 19 autos de infração de trânsito e três motocicletas foram recolhidas ao pátio credenciado do Detran. A penalidade prevista é uma multa de R$ 195,23, além de medida administrativa, podendo haver retenção do veículo até sua regularização.

Conforme o artigo 230, inciso XI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir um veículo com descarga livre ou com o silenciador do motor de explosão danificado, ineficiente ou inoperante configura infração grave.