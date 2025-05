PM mata homem a tiros em Anchieta e acaba preso; veja o que se sabe

Na noite da última quarta-feira (21), um homem, de 35 anos, foi morto a tiros no bairro Cantagalo, em Anchieta, no Espírito Santo. O autor dos disparos, segundo a PM, é o um cabo da Polícia Militar, que estava fora de serviço no momento do crime.

De acordo com a versão apresentada pelo cabo, no boletim de ocorrência, ele deixava a casa do pai quando recebeu um telefonema do irmão. O parente contou que, enquanto jogava bola com amigos, a vítima chegou ao local com uma arma e passou a fazer ameaças.

Em resposta à situação, o cabo dirigiu-se até a quadra onde o irmão se encontrava. Ao chegar, ainda segundo seu depoimento, a vítima teria pulado na frente de seu carro e o ameaçado. Alegando medo, o policial atirou quatro vezes contra o homem.

Entretanto, apesar das alegações do militar, a Polícia Militar não encontrou nenhuma arma com a vítima. O corpo foi recolhido pela perícia e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia antes de ser liberado à família.

O desfecho da ocorrência levou à prisão em flagrante do cabo, que foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari. Ele foi autuado por homicídio e transferido para o presídio militar. A arma usada no crime, uma pistola calibre .40, foi recolhida, assim como as munições, e será analisada pela perícia técnica.