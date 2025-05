Polícia encontra plantação de maconha no centro de Guaçuí

Um homem de 26 anos foi preso em Guaçuí, na última quarta-feira (7), pelo crime de cultivar pés de maconha em sua residência.

De acordo com a Polícia Militar, as informações foram repassadas pelo Serviço de Inteligência, que apontava a existência de uma plantação de maconha em uma casa no Centro de Guaçuí.

Ao chegarem à residência, os militares realizaram buscas e encontraram três pés de maconha na varanda, além de mais seis mudas da planta.

O homem confessou ser o proprietário da maconha e informou não possuir autorização judicial para o cultivo. A Polícia Militar encaminhou o rapaz à 6ª Delegacia Regional de Alegre.