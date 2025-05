Polícia incinera 400 kg de drogas apreendidas em Cachoeiro

Agentes da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim incineraram, nesta quarta-feira (21), mais de 400 kg de drogas. O material foi apreendido durantes operações realizadas na cidade.

Foi necessário o uso de três veículos para transportar os entorpecentes que em seguida foram carbonizados em um forno industrial em uma fábrica de cerâmica em Itapemirim.

Segundo a Polícia Civil, a última vez que ocorreu incineração foi em setembro de 2023.

