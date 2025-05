Polícia intercepta carro e prende foragido na BR-101 em Mimoso

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na última sexta-feira (10), durante patrulhamento de rotina na BR-101, na altura de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe recebeu informações da inteligência de que o suspeito estaria a bordo de um Corolla preto, seguindo em direção ao Rio de Janeiro. Com base nos dados repassados, os militares localizaram o veículo e realizaram a abordagem em um posto de gasolina.

O homem foi detido sem resistência, algemado e conduzido com segurança até a delegacia regional em Cachoeiro de Itapemirim.