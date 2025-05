Polícia Militar apreende drogas e armas em Vila Velha

A Força Tática e K9 da 17ª Companhia Independente apreendeu, na última quinta-feira (8), drogas e arma, em bairros do município de Vila Velha.

Durante patrulhamento realizado no bairro Vila da Vitória, com apoio da cadela Mag, foram localizados 594 papelotes de cocaína. Apesar da operação, nenhum suspeito foi preso.

No bairro Zumbi dos Palmares, militares avistaram um suspeito portando uma sacola preta. Ao perceber a presença dos policiais, ele empreendeu fuga.

Diante do fato, os militares iniciaram um acompanhamento. O homem dispensou a sacola no chão, conseguindo se evadir, não sendo possível alcança-lo. Os militares, verificaram a sacola e encontraram uma submetralhadora calibre 380 de fabricação semi-industrial e seis pedras de crack, pesando aproximadamente 350g.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

