Polícia Militar encontra drogas em área de mata em Jerônimo Monteiro

A Polícia Militar apreendeu dois tabletes de maconha no bairro Parada Cristal, em Jerônimo Monteiro, na tarde da última quinta-feira (30).

Segundo informações da PM, um suspeito teria arremessado a sacola em um pasto ao perceber a presença dos militares. Durante as buscas na área, os militares localizaram o material, que continha duas unidades da droga, totalizando aproximadamente 550 gramas de maconha.

Até o momento nenhum suspeito foi localizado. O material apreendido foi encaminhado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Alegre, onde o caso seguirá sob investigação.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui