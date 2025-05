Polícia Militar encontra grande quantidade de drogas em Guaçuí

A Polícia Militar de Guaçuí apreendeu, na última terça-feira (27), uma grande quantidade de drogas em um terreno baldio, próximo a uma área de mata do município.

De acordo com a PM, o suspeito fugiu assim que percebeu a presença dos policiais e não foi possível localizá-lo.

No entanto, durante a busca no terreno, foi encontrada uma sacola verde contendo:

O material apreendido foi entregue na 6ª Delegacia Regional de Alegre. Em relação ao suspeito, foi constatado que ele já possui várias ocorrências no sistema.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui