Polícia Militar realiza apreensões e prisão em bairros de Cachoeiro

A Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma série de prisões e apreensões em vários bairros no último sábado (24). A operação foi divulgada pela PM nesta segunda-feira (26).

De acordo com a PM, a primeira ação ocorreu no bairro Nossa Senhora Aparecida, durante patrulhamento a pé. Um suspeito, armado, teria apontado uma arma de fogo contra os policiais. Para conter o ataque, foi necessário revidar, e o suspeito foi alvejado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas o rapaz já estava sem vida.

Com ele, foram encontrados:

01 revólver Rossi calibre .38 com 05 munições;

40 pinos de cocaína;

R$ 339,00 em espécie.

Mais uma!

Ainda no sábado (24), no bairro Valão, foi cumprido um mandado de prisão contra um homem foragido da Justiça. A ordem foi expedida pela Vara Criminal de Viana.

No mesmo bairro, em outro momento do dia, equipes da Força Tática identificaram um ponto utilizado para armazenar e fracionar drogas. Os militares abordaram três suspeitos e encontraram R$ 715,00 em espécie, três aparelhos celulares, uma bucha de maconha e uma sacola com material para embalar entorpecentes. Além disso, também foram encontrados: 235 papelotes de cocaína, uma porção de cocaína a granel, um relógio smartwatch, uma balança de precisão, uma base para comunicador e um carregador rápido para pistola calibre .380.