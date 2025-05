Polícia Militar recupera veículo clonado em Guaçuí

A Polícia Militar recuperou na noite da última quarta-feira (30) um veículo com indícios de clonagem durante patrulhamento no município de Guaçuí.

A ação teve início após o serviço de inteligência da PM repassar informações sobre a circulação de uma caminhonete Fiat Toro, de cor azul, com suspeita de ser clonada. De acordo com a denúncia, o veículo teria características idênticas a um carro registrado como original no estado de São Paulo.

Um policial militar que estava de folga avistou o automóvel estacionado na Avenida Agenor Tomé e acionou a equipe da ronda ordinária, que se deslocou imediatamente até o local e realizou a apreensão.

Na abordagem, um homem de 56 anos se apresentou como proprietário do veículo. Ele afirmou ter adquirido a caminhonete na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 120 mil. No entanto, não soube informar o nome completo do vendedor.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e removido ao pátio do Detran. O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde o caso será investigado.