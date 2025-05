Polícia prende suspeito de tráfico em Jerônimo Monteiro

Um homem de 25 anos foi preso na última quarta-feira (30) pela Polícia Militar, na rua Saturnino Lougon, no Centro de Jerônimo Monteiro.

De acordo com a Polícia Militar, o Serviço de Inteligência repassou a informação de que um homem suspeito de comercializar entorpecentes estaria na região. Durante as buscas, os policiais, que contaram com o apoio da K9 ALGA, encontraram o rapaz com drogas, dinheiro e outros itens.

Durante a ação, os policiais apreenderam: R$ 65,00; um cordão; uma porção de crack; e cinquenta e cinco pedras de crack. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.