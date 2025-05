População de Alegre vai às ruas e diz não à violência contra crianças

A Prefeitura de Alegre realizou, na manhã de sexta-feira (16), uma caminhada em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A mobilização foi organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A ação reuniu representantes de diversos setores do município, como as equipes da assistência social e da saúde, além do Conselho Tutelar, do Tiro de Guerra 01-005 e da Fanfarra da Escola Aristeu Aguiar, que abrilhantou o ato com apresentações musicais.

Mais do que um ato simbólico, a iniciativa teve como objetivo reforçar o compromisso da gestão municipal e da sociedade civil com a proteção integral da infância e adolescência. “Não podemos fechar os olhos diante de qualquer forma de abuso. Proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade coletiva”, destacou a organização do evento.

O Dia 18 de Maio é lembrado em todo o Brasil como um momento de conscientização sobre os direitos das crianças e adolescentes e a importância de denunciar casos de violência sexual. Em Alegre, a caminhada também teve distribuição de materiais informativos e orientações sobre canais de denúncia, como o Disque 100.