Precisando trabalhar? Pedra do Pombal abre processo seletivo

Está precisando trabalhar? O Grupo Pedra do Pombal está com processo seletivo aberto para contratação de profissional na área de Recursos Humanos. A vaga exige conhecimento técnico em legislação trabalhista e previdenciária, além de experiência em rotinas administrativas do setor.

O Grupo não divulgou o prazo final para o envio dos currículos, então a recomendação é que os candidatos encaminhem o material o quanto antes.

Requisitos:

Conhecimento em CLT, INSS e FGTS

Experiência com admissão, demissão, folha de pagamento, férias e 13º salário

Capacidade de realizar cálculos trabalhistas e encargos sociais

Domínio de sistemas de folha de pagamento, como Domínio e Protheus

Familiaridade com o eSocial e obrigações acessórias como GFIP, RAIS e DIRF

Os interessados na oportunidade de emprego disponibilizada pelo grupo devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].