Prefeito relança torneio e promete reforma de campo em Jerônimo

O Campeonato Comunitário de Jerônimo Monteiro voltou a movimentar o cenário esportivo da cidade no sábado (18), com a cerimônia oficial de abertura realizada no campo local. O evento marcou o retorno de uma das competições mais tradicionais do município, após anos sem edições.

Durante a solenidade, o prefeito José Valério (PSD) destacou que o campeonato estava parado devido à falta de iniciativa das gestões anteriores. “Diziam que não dava, mas eu sempre digo: só não dá pra fazer quando a gente não tenta de verdade”, afirmou em discurso.

Além de celebrar o retorno do torneio, o prefeito reforçou o compromisso da atual administração com o esporte como ferramenta de inclusão social e promoção da saúde. “Nesta semana, entregamos o novo Centro de Especialidades, e hoje damos mais um passo importante. Esporte também é saúde”, pontuou.

Na ocasião, José Valério também anunciou que o Campo do Atlético será totalmente reformado para receber a próxima edição do campeonato. Segundo ele, a intervenção não será apenas estética. “Não será apenas jogar cal e pintar. Vamos fazer uma reforma de verdade, com estrutura, arquibancadas e planejamento”, garantiu.

A abertura do campeonato contou com a participação de autoridades municipais, atletas das equipes envolvidas, representantes da comunidade e torcedores, consolidando o retorno de uma tradição esportiva que mobiliza diferentes bairros e gerações em Jerônimo Monteiro.