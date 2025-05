Prefeitura de Anchieta promove leilão com veículos e máquinas; confira

A Prefeitura de Anchieta vai promover, no próximo dia 13 de junho, a partir das 9h, um leilão de veículos, máquinas e outros bens inservíveis. A ação foi divulgada no Diário Oficial do Município e acontecerá no Auditório do Parque RDS Papagaio, em formato simultâneo presencial e online, sob responsabilidade da MGL Leilões.

Os interessados em participar poderão visitar os bens disponíveis mediante agendamento prévio, com 48 horas de antecedência, entrando em contato com a Coordenação de Patrimônio Móvel pelo número (28) 99258-0512. Informações específicas sobre os veículos podem ser obtidas diretamente com a garagem municipal, pelo telefone (28) 99254-4421.

O leilão é uma oportunidade para arrematar itens que não estão mais em uso, com valores atrativos para o público.