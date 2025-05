Premier League: veja onde assistir Fulham x Manchester City AO VIVO

Fulham e Manchester City se enfrentam neste domingo (25), às 12h (horário de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, em confronto válido pela 38ª e última rodada da Premier League. Contudo, onde assistir Fulham x Manchester City ao vivo?

Este grande confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming).

City busca garantir vaga na Champions pela Premier League

O Manchester City ocupa atualmente a terceira posição na tabela, com 68 pontos. Uma vitória sobre o Fulham assegura a classificação direta para a próxima edição da Champions League. Em caso de empate, o time ainda pode garantir a vaga, dependendo dos resultados de Newcastle, Chelsea e Aston Villa, que estão próximos na tabela.

Fulham quer encerrar Premier League com vitória

O Fulham está na décima posição, com 54 pontos, e não tem mais chances de alcançar competições europeias. Ainda assim, a equipe busca encerrar a temporada com uma vitória diante de sua torcida, no tradicional Craven Cottage.

Expectativa de confronto equilibrado

Apesar da diferença na tabela, o confronto promete ser disputado. O Manchester City precisa do resultado para garantir sua vaga na Champions League, enquanto o Fulham quer terminar a temporada com uma vitória em casa.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey e Robinson; Lukic, Berge, Traoré, Smith Rowe e Iwobi; Jiménez.

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Nico González, Gundogan e De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland e Marmoush.

Onde assistir Fulham x Manchester City ao vivo:

O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming), a partir das 12h. Não haverá exibição em canais abertos ou por assinatura convencional.

Ficha técnica:

38ª rodada da Premier League

Data: Domingo, 25 de maio de 2025

Domingo, 25 de maio de 2025 Horário: 12h (horário de Brasília)

12h (horário de Brasília) Local: Craven Cottage, Londres