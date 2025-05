“Premonição 6”, novo filme marca retorno da saga aos cinemas

Os fãs da franquia “Premonição” podem correr para os cinemas. Isso porque, o novo filme da saga já está em cartaz e traz uma história aterrorizante. No novo enredo, uma família será perseguida pela poderosa e inescapável força da Morte.

Nesse sentido, a protagonista da história é a da jovem universitária Stefanie (Kaitlyn Santa Juana), que começa a ter pesadelos mortais. Desse modo, a moça começa a testemunhar a morte de toda a sua família.

Assustada, Stefanie se concentra em entender as macabras visões. Assim, ela volta à sua cidade natal e encontra a sua avó Iris (Gabrielle Rose/Brec Bassinger), peça fundamental da história.

Desse modo, a jovem descobre que a avó salvou a vida de diversas pessoas na década de 60 e, por causa disso, a Morte, agora, persegue a sua família.

Assim, Stefanie precisa correr contra o tempo para reunir as peças do quebra-cabeça e quebrar a maldição.

