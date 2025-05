Premonição 6 tem aprovação recorde e arrecada mais de US$ 100 milhões

O sexto capítulo da franquia Premonição tem surpreendido tanto o público quanto a crítica especializada. Após uma sequência de filmes com recepção morna, Premonição 6: Laços de Sangue marca um retorno elogiado, alcançando 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, site que compila avaliações de críticos de cinema.

A performance positiva se repete em outros agregadores: o filme obteve 74 pontos no Metascore e nota 7,1 no IMDb, superando as expectativas para uma franquia de terror com mais de 20 anos de existência.

Sucesso também nas bilheterias

Além da aclamação crítica, o longa também brilha nas bilheterias. Lançado recentemente nos cinemas dos Estados Unidos, Laços de Sangue arrecadou US$ 51 milhões apenas nos primeiros dias de exibição. No total, o filme já ultrapassa a marca de US$ 100 milhões em receita global, consolidando-se como um sucesso comercial.

Enredo: maldição familiar e visões mortais

No novo capítulo, a história gira em torno de Stefanie (Kaitlyn Santa Juana), uma jovem universitária que começa a ter pesadelos premonitórios nos quais testemunha a morte de membros de sua própria família. Assustada, ela decide retornar à sua cidade natal, onde se reencontra com a avó Iris (interpretada por Gabrielle Rose e Brec Bassinger, em diferentes fases da vida).

Aos poucos, Stefanie descobre um segredo sombrio: nos anos 1960, sua avó salvou a vida de várias pessoas, rompendo o ciclo natural da Morte. Desde então, essa força invisível e implacável passou a perseguir a linhagem familiar.

Determinada a mudar o destino, Stefanie precisa juntar as peças de um mistério macabro e encontrar uma maneira de quebrar a maldição antes que seja tarde demais.

Onde assistir

Cine Unimed (Cachoeiro)

Sala 01

Premonição 6: Laços de Sangue (2D)

Todos os dias – 16h15 | 18h30 (DUBLADO)

Todos os dias – 20h40 (LEGENDADO)

Cine Ritz Perim (Cachoeiro)

Sala 02

Premonição 6: Laços de Sangue (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h45 | 21h (DUBLADO)