Presidente Kennedy moderniza iluminação pública com tecnologia LED

A Prefeitura de Presidente Kennedy concluiu mais uma importante etapa de modernização urbana com a substituição de toda a rede de iluminação pública por lâmpadas de LED. A iniciativa tem como foco proporcionar mais segurança, conforto e eficiência energética para a população.

As novas luminárias oferecem maior durabilidade e uma iluminação mais clara e uniforme, contribuindo para a valorização dos espaços públicos e a sensação de segurança durante a noite. Além disso, as lâmpadas de LED consomem até 80% menos energia em comparação com os modelos tradicionais, o que representa uma economia significativa para os cofres públicos e menor impacto ambiental.

A substituição está sendo realizada em todas as localidades do município, contemplando vias urbanas, áreas rurais, praças e espaços de convivência. A ação faz parte do compromisso da gestão municipal em investir em infraestrutura inteligente, sustentável e voltada para o bem-estar coletivo.

Com essa modernização, Presidente Kennedy dá mais um passo em direção a uma cidade mais moderna, segura e preparada para o futuro.