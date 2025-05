PRF recupera caminhonete clonada em Ibatiba

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na noite da última segunda-feira (12), uma caminhonete com restrição de clonagem em Ibatiba.

De acordo com informações da PRF, os policiais realizavam patrulhamento na região quando visualizaram o veículo estacionado e notaram sinais de adulteração.

Durante a abordagem, um homem se apresentou como proprietário da caminhonete e afirmou ter comprado o carro há cerca de um mês. A negociação, segundo ele, foi feita com um desconhecido na cidade de Manhuaçu/MG, mediante o pagamento de R$ 8 mil em espécie, R$ 2 mil via Pix e a entrega de uma motocicleta Yamaha/XTZ 250 Lander, ano 2023, registrada em seu nome.

Com autorização, os policiais vistoriaram a caminhonete e constataram adulterações na placa. Além disso, havia sinais de adulteração no chassi e no motor.

Questionado, o homem alegou trabalhar na zona rural com a criação de peixes e garantiu não saber da origem ilícita do veículo.

Os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.