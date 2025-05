Primeira morte por dengue no ES é confirmada em Anchieta

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou o primeiro caso de óbito em decorrência da dengue no estado. A vítima era um idoso de 69 anos, morador de Anchieta, que morreu no dia 19 de abril.

A Sesa informou que o idoso possuía diabetes. Além disso, investigações epidemiológicas apontaram que a vítima havia retornado do Rio de Janeiro com sintomas de dengue.

“Esse paciente, após quatro dias de retorno à sua residência, em Anchieta, evoluiu com sinais de gravidade, incluindo dor abdominal intensa, desconforto respiratório, entre outros sintomas, e veio a óbito no dia 19 de abril”, explicou o subsecretário de Estado da Saúde, Orlei Cardoso.

Oropouche

Na última segunda-feira (19), a Sesa confirmou o primeiro óbito por Oropouche no Espírito Santo neste ano de 2025. A vítima, um homem de 52 anos com histórico de hipertensão e cardiopatia, morador de Colatina, morreu no dia 16 de janeiro deste ano.

Essa seria a segunda morte por Oropouche desde o início dos casos no estado, em 2024.

A Sesa esclareceu, ainda, que os óbitos suspeitos pela doença passam por investigações epidemiológicas e laboratoriais minuciosas, utilizando diferentes métodos para eliminar possíveis causadores e confirmar, de fato, o Oropouche.