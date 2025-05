Prisões e apreensões marcam noite tensa em Cachoeiro

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou, na madrugada desta terça-feira (20), duas ações distintas que resultaram em prisões e apreensões em Cachoeiro de Itapemirim.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 2h, quando uma equipe se deslocou até o bairro Campo da Leopoldina, após solicitação do COPOM. No local, um homem se apresentou aos militares e indicou uma bolsa ao lado. Nela, os policiais encontraram uma submetralhadora artesanal calibre .380, dois carregadores e 15 munições.

O suspeito contou aos policiais que comprou a arma no distrito de Soturno pelo valor de R$ 3 mil e que a usaria para atuar como segurança. No entanto, ele não quis identificar o vendedor. Diante da situação, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro, junto com o material apreendido.

Mais tarde, no bairro Rubem Braga, policiais avistaram um homem em atitude suspeita em um local conhecido pelo tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos militares, ele tentou fugir e descartou uma sacola em um terreno. Apesar da fuga, os militares o encontraram portando cinco eppendorfs com substância similar à cocaína. Na sacola descartada, os policiais encontraram 32 eppendorfs com o mesmo conteúdo, além de 31 pedras semelhantes ao crack.

Em seguida, os policiais o encaminharam a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.