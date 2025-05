Professora é agredida por aluno em escola de Atílio Vivácqua

Um adolescente foi acusado de ofender verbalmente uma professora dentro de uma escola municipal em Atílio Vivácqua. O adolescente também teria causado tumulto ao danificar materiais escolares.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente se irritou ao ser impedido de participar da aula de Educação Física por não ter realizado uma tarefa da aula anterior.

Ainda segundo a PM, o aluno passou a ofender a docente e agiu com violência, desferindo chutes em portas. Além disso, ele também teria rasgado cartazes expostos nos murais da escola.

O diretor da escola informou aos policiais que o estudante já tem um histórico de comportamento agressivo no ambiente escolar e que sua mãe já havia sido alertada formalmente em outras ocasiões.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência na escola.

O AQUINOTICIAS entrou em contato com a Secretaria de Educação de Atílio Vivácqua; no entanto, não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Assim que houver uma resposta, esta será atualizada.

