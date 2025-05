Programa “Cariacica no Seu Bairro” chega a Itaquari; veja

A comunidade de Itaquari, em Cariacica, recebe nesta terça-feira (13), a partir das 18h30, mais uma edição do programa Cariacica no Seu Bairro. O encontro será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Oliveira Castro e marca a passagem da iniciativa pela região 5 do município.

Conduzido pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB), o programa tem como principal objetivo promover a aproximação entre o poder público e a população, ouvindo demandas dos moradores e colhendo sugestões para o Plano Plurianual (PPA) — instrumento que define as prioridades de investimento da administração municipal para os próximos anos.

Durante a reunião, também serão apresentadas ações já realizadas pela Prefeitura, com espaço aberto para que os participantes opinem sobre melhorias em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e mobilidade urbana.

Desde o lançamento, no bairro Retiro Saudoso (região 1), o Cariacica no Seu Bairro já percorreu outras três regiões administrativas. A expectativa é que, até o fim de maio, todas as 14 regiões do município sejam contempladas com os encontros.

Próxima parada

Na quarta-feira (14), o programa segue para a região 6. O encontro será na EMEF Noêmi Costa de Lima, localizada no bairro Vista Mar.