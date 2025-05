Quatro são presos com drogas, munições e motos em São Gabriel da Palha

Três homens e uma mulher foram presos em flagrante na noite de terça-feira (13), durante uma operação policial no município de São Gabriel da Palha.

A ação foi realizada pelas equipes da Radiopatrulha, Força Tática e Serviço de Inteligência da 2ª Companhia do 2º Batalhão, após denúncias sobre o intenso tráfico de drogas no bairro Cachoeira da Onça.

Os militares, com base nas informações recebidas, organizaram a operação e surpreenderam os envolvidos, efetuando as prisões e apreensões. Durante a ação, foram encontrados com os suspeitos porções de maconha e cocaína, materiais usados para o preparo e embalo dos entorpecentes, além de duas motocicletas, que, segundo os policiais, eram utilizadas na comercialização das drogas. Também foram apreendidas munições de diversos calibres.

O material apreendido, juntamente com os detidos, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.