Que dia é o Dia das Mães? Descubra a data e o significado

Se você está se perguntando que dia é o Dia das Mães em 2025, anote: a data será celebrada no domingo, 11 de maio. Todos os anos, o Dia das Mães ocorre no segundo domingo de maio, reunindo milhões de famílias em homenagens especiais.

Além de ser uma data emocionalmente marcante, o Dia das Mães também é uma das mais importantes para o varejo. Em 2024, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), as vendas no período somaram R$ 14,4 bilhões. Para 2025, a expectativa é de crescimento, com foco em promoções online, presentes personalizados e experiências familiares.

Origem do Dia das Mães no Brasil

O Dia das Mães no Brasil foi oficializado em 1932 por Getúlio Vargas, inspirado em celebrações americanas promovidas por Anna Jarvis. A ideia era homenagear o papel das mães na sociedade e fortalecer os laços familiares.

Com o passar do tempo, a comemoração ganhou força em escolas, igrejas e no comércio, tornando-se uma das datas mais queridas do ano.

Como o Dia das Mães é comemorado

As formas de celebração são diversas. Entre as mais comuns estão:

Almoço em família

Cartões e mensagens personalizadas

Flores, perfumes e presentes simbólicos

Homenagens virtuais pelas redes sociais

Para filhos que moram longe, as videochamadas e envios de presentes por delivery têm sido uma alternativa frequente.

Datas futuras do Dia das Mães

Para facilitar o planejamento de homenagens e campanhas promocionais, veja quando cairá o Dia das Mães nos próximos anos:

2026: domingo, 10 de maio

domingo, 10 de maio 2027: domingo, 9 de maio

domingo, 9 de maio 2028: domingo, 14 de maio

Como a data segue sempre o segundo domingo de maio, é possível se antecipar nas compras e programações.

Por que as pessoas buscam por “que dia é o Dia das Mães”?

A pergunta “que dia é o Dia das Mães” é uma das mais digitadas no Google entre os meses de abril e maio. Muitos usuários querem saber a data exata para:

Comprar presentes com antecedência

Reservar restaurantes

Planejar viagens ou encontros familiares

Estar informado com antecedência ajuda a evitar imprevistos e torna a celebração mais significativa.