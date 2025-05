Quina 6724: aposta do Espírito Santo fatura prêmio

A Caixa Econômica Federal divulgou, nesta quinta-feira, 8 de maio de 2025, o resultado da Quina 6724. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e movimentou apostadores de todo o país em busca da tão sonhada bolada.

Confira os números sorteados no concurso 6724 da Quina:

12 – 13 – 22 – 54 – 74

A Caixa ainda vai informar a quantidade de ganhadores em cada faixa — quina, quadra, terno e duque — e os valores pagos. Apostadores podem consultar esses dados no site oficial da instituição ou em qualquer casa lotérica credenciada.

Prêmio da Quina 6725 pode chegar a R$ 11,5 milhões

Quem não acertou os cinco números ainda tem motivo para comemorar. A Caixa estimou em R$ 11.500.000,00 o prêmio do próximo concurso da Quina (6725), que ocorrerá na sexta-feira, 9 de maio de 2025.

Como apostar na Quina

O apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A Caixa premia quem acerta 2, 3, 4 ou 5 dezenas. As apostas ficam abertas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas lotéricas ou pelo app das Loterias Caixa.