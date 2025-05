Receita alerta: últimos dias para declarar o Imposto de Renda 2025

A declaração do Imposto de Renda 2025 entra na reta final e a contagem regressiva já começou. Com o prazo se encerrando no dia 30 de maio, mais de 19,5 milhões de contribuintes ainda não enviaram o documento à Receita Federal. Desse modo, até agora, apenas 26,7 milhões de declarações foram entregues, o que representa 57,8% das 46,2 milhões esperadas neste ano. As informações são do jornal Extra.

De acordo com a Receita, cerca de 65% das declarações já enviadas terão direito à restituição. Outros 19,2% terão imposto a pagar, enquanto 15,9% não terão valores a restituir nem a pagar. Ainda assim, quem deixar para a última hora corre o risco de enfrentar instabilidade no sistema e sofrer penalidades por atraso.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2025?

Veja os principais critérios de obrigatoriedade para a declaração do IR 2025 (ano-base 2024):

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 ;

acima de ; Obteve receita bruta de atividade rural superior a R$ 169.440 ;

superior a ; Recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil ;

acima de ; Realizou operações na bolsa de valores com valor superior a R$ 40 mil ou com ganhos líquidos;

com valor superior a R$ 40 mil ou com ganhos líquidos; Teve, até 31 de dezembro , posse de bens ou direitos acima de R$ 800 mil ;

, acima de ; Passou à condição de residente no Brasil em 2024;

em 2024; Declarou bens no exterior por meio de trust ou contratos similares;

Deseja compensar prejuízos de anos anteriores;

de anos anteriores; Optou pela atualização de bens no exterior a valor de mercado.

Declaração pré-preenchida e PIX aceleram restituição

Quem deseja receber mais cedo a restituição deve ficar atento: têm prioridade na fila os contribuintes que:

Têm mais de 80 anos; Têm entre 60 e 79 anos; Possuem doença grave ou deficiência física ou mental; Têm o magistério como maior fonte de renda; Optaram pela declaração pré-preenchida e restituição via PIX (simultaneamente); Optaram por uma das duas opções acima.

Deduções e limites

O contribuinte pode optar pela declaração completa (com deduções detalhadas) ou pela simplificada, que oferece desconto padrão de 20% sobre a base de cálculo, limitado a R$ 16.754,34.

Entre as despesas que podem ser deduzidas estão:

Gastos com educação e saúde (sem limite para saúde);

(sem limite para saúde); Previdência privada ;

; Dependentes ;

; Doações incentivadas.

Como declarar?

A maioria dos contribuintes (83%) utilizou o programa da Receita para computador. Outros 5,8% usaram o app Meu Imposto de Renda, disponível para celulares. Além disso, 48,1% usaram a declaração pré-preenchida e 56,4% optaram pelo desconto simplificado.

Para declarar com segurança e acessar serviços como o e-CAC, o ideal é ter uma conta nível prata ou ouro no Gov.br. Só assim será possível visualizar declarações de anos anteriores, verificar pendências e corrigir erros.

Multa por atraso

Nesse sentido, quem perder o prazo da declaração do Imposto de Renda 2025 pagará multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

Restituições

As restituições começam a ser pagas em 30 de maio e seguirão ao longo de cinco lotes:

1º lote: 30 de maio

30 de maio 2º lote: 30 de junho

30 de junho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 29 de agosto

29 de agosto 5º lote: 30 de setembro

Portanto, se você ainda não declarou, corra contra o tempo. Reúna os documentos, acesse o portal da Receita e evite a multa e o risco de cair na malha fina.