Resultado da Lotofácil no ES tem 4 apostas ganhadoras

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da Lotofácil concurso 3393 nesta sexta-feira, 16 de maio de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O concurso premiou 4 apostas que acertaram os 15 números e levaram R$ 372.701,15 cada.

Quem apostou com atenção teve a chance de dividir o prêmio principal em um concurso com milhares de ganhadores nas demais faixas.

Números sorteados na Lotofácil 3393:

01 – 02 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25

Premiação completa da Lotofácil 3393:

15 acertos – 4 apostas ganharam R$ 372.701,15

14 acertos – 353 apostas levaram R$ 1.265,02

13 acertos – 11.028 apostas receberam R$ 30,00

12 acertos – 123.109 apostas faturaram R$ 12,00

11 acertos – 623.877 apostas ganharam R$ 6,00

Onde ocorreu o sorteio?

A Caixa organizou o sorteio no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A transmissão ao vivo ocorreu pelos canais oficiais da instituição, garantindo transparência ao processo.

Procurando o resultado da Lotofácil 3389?

Muitas pessoas que buscam pelo resultado da Lotofácil 3389 acabam chegando a este conteúdo. No entanto, o concurso 3393 é o mais recente e ocorreu nesta sexta-feira (16). Para conferir os números do concurso 3389, acesse o site oficial das Loterias Caixa ou consulte portais especializados em resultados de loteria.

Como apostar na Lotofácil?

Você pode escolher de 15 a 20 números, entre os 25 disponíveis no volante. Ganha quem acertar entre 11 e 15 números. A Caixa realiza sorteios da Lotofácil quase todos os dias úteis. Para participar, faça sua aposta em uma casa lotérica ou no site da Caixa até as 19h do dia do sorteio.

Veja as apostas ganhadoras com 14 acertos no ES

COLATINA/ES JERRY LOTERIA JERRY LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.265,02 LINHARES/ES CASA LOTERICA MOVELAR LTDA CASA LOTERICA MOVELAR LTDA 15 Fisico Não Bolão 4 R$1.265,00 SAO MATEUS/ES LOTERIAS BARCOS DA SORTE LOTERIAS BARCOS DA SORTE LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.265,02 SERRA/ES LOTERIA SERRANA CASA LOTERICA DA SERRA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.265,02 SERRA/ES LOTERIA SORTE GRANDE LOTERICA ENCONTRO DAS AGUAS LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.265,02