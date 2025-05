Resultado da Mega-Sena: veja a aposta ganhadora dos R$ 11 milhões

O concurso 2858 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado, 3 de maio de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O sorteio foi promovido pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pela internet. A estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas é de R$ 11 milhões.

Resultado da Mega-Sena 2858

Confira o sorteio AO VIVO da Mega-Sena 2858

A Caixa divulgará, nas próximas horas, se houve ganhadores na faixa principal. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será acumulado para o próximo sorteio da semana.

Premiação para quina e quadra

Mesmo sem ganhador na sena, há chances de premiação para quem acertar cinco ou quatro números. A quina costuma pagar valores expressivos, enquanto a quadra também garante uma boa recompensa. Os detalhes completos da divisão do prêmio devem ser divulgados no site oficial da Caixa ainda nesta noite.

Onde conferir o resultado

Os apostadores podem consultar o resultado da Mega-Sena 2858 de forma segura e oficial no site das Loterias Caixa, no aplicativo Loterias Caixa ou diretamente em casas lotéricas credenciadas em todo o país.

Apostas para o próximo concurso

Porém, o próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira, 6 de maio de 2025. As apostas podem ser até as 19h (horário de Brasília), tanto presencialmente quanto pela internet. O valor mínimo da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5,00.

Probabilidades de acerto

A chance de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Para quem joga com mais números, as probabilidades aumentam — mas o valor da aposta também sobe proporcionalmente.

Mega-Sena 2858 movimenta apostadores

Com um prêmio estimado em R$ 11 milhões, o concurso Mega-Sena 2858 atraiu milhões de apostas em todo o país. Muitos jogadores buscaram a sorte de última hora, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais.

Como jogar na Mega-Sena

Para participar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 4, 5 ou 6 números. Também é possível deixar o sistema escolher os números por meio da “Surpresinha” ou apostar por vários concursos com a “Teimosinha”.

Dicas para os apostadores

Entretanto, especialistas recomendam que o apostador jogue com responsabilidade, sem comprometer o orçamento pessoal. Assim, a Mega-Sena é uma modalidade de sorte, e não há fórmulas garantidas de sucesso. No entanto, participar de bolões pode aumentar as chances de ganhar.

Acompanhe os resultados

Portanto, para quem quer ficar por dentro de tudo sobre a Mega-Sena 2858 e concursos futuros, vale acompanhar os canais oficiais da Caixa, bem como portais de notícias confiáveis que atualizam os resultados em tempo real.