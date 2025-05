Resultado isenção Enem 2025: veja a lista de contemplados

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta segunda-feira (12) o resultado da isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. Os participantes devem acessar a Página do Participante para verificar se tiveram o pedido aprovado.

Quem consegue a isenção precisa ficar atento: o benefício não garante a inscrição automática no exame. O candidato deve se inscrever no Enem 2025 entre os dias 26 de maio e 6 de junho, também pela Página do Participante.

Como consultar o resultado isenção Enem 2025

Para saber se o MEC aprovou o pedido de isenção, o candidato deve:

Acessar o site enem.inep.gov.br/participante Fazer login com CPF e senha da conta Gov.br Verificar o status do pedido na área do participante

Se o sistema recusar a isenção, o estudante pode entrar com recurso, dentro do prazo indicado no edital.

O que fazer após conseguir a isenção da taxa do Enem 2025

Mesmo com o pedido aprovado, o candidato precisa realizar a inscrição no Enem 2025. O sistema só considera o participante apto a fazer a prova depois que ele preenche os dados e confirma a inscrição, no período entre 26 de maio e 6 de junho.

Calendário do Enem 2025: datas importantes

12 de maio : MEC divulga o resultado isenção Enem 2025

: MEC divulga o 26 de maio a 6 de junho: Período oficial de inscrição no Enem 2025

O Enem abre portas para universidades públicas por meio do Sisu, além de bolsas no Prouni e financiamento pelo Fies. Por isso, acompanhar o cronograma evita imprevistos e garante a participação no exame.