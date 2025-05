Rico Melquiades na CPI: veja tudo sobre o depoimento ao vivo

O influenciador digital Rico Melquiades afirmou nesta quarta-feira (14), durante depoimento à CPI das Bets ao vivo, que nunca utilizou “contas demo” para promover plataformas de apostas online. A declaração foi dada durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a atuação de influenciadores na divulgação de jogos de azar.

Influencer afirma usar apenas contas pessoais

Rico Melquiades afirmou que sempre utilizou suas próprias contas pessoais nas ações promocionais realizadas em parceria com casas de apostas, e nunca recorreu a contas simuladas — as chamadas “demo”, que apresentam ganhos irreais para atrair jogadores. “Eu nunca usei conta demo. Sempre joguei com meu próprio dinheiro”, declarou.

Jogo do Tigrinho é alvo de questionamentos

Durante a audiência, senadores questionaram o influenciador sobre a promoção do chamado “jogo do tigrinho”, um dos mais populares entre os jogos de azar online. O game tem sido alvo de críticas por sua aparência lúdica, que pode atrair especialmente o público jovem, além da promessa ilusória de lucros fáceis.

CPI das Bets ao vivo tem mobilizado a internet

Os influenciadores que participam da CPI tem aumentado o interesse do público nas lives, que estão disponíveis no canal oficial do Senado. Milhares de internautas têm acompanhado os depoimentos, que vêm revelando os bastidores das campanhas milionárias envolvendo apostas e redes sociais.

Rico se defende de acusações de enganar seguidores

O influenciador negou que tenha enganado seguidores ao divulgar plataformas de apostas. Segundo ele, sempre deixou claro que se tratava de uma forma de entretenimento, e que os riscos estavam presentes. “Eu apenas mostrei o jogo. Nunca garanti que as pessoas iriam ganhar dinheiro”, declarou.

Parlamentares cobram responsabilidade dos influenciadores

Senadores membros da CPI reforçaram a necessidade de responsabilização de influenciadores digitais que promovem jogos de azar, sobretudo diante do crescimento do número de pessoas endividadas por conta das apostas. O relator da comissão destacou que a popularização do jogo do tigrinho e similares precisa ser investigada com rigor.

Influenciador admite contratos com casas de apostas

Durante o depoimento, Rico Melquiades confirmou ter assinado contratos publicitários com casas de apostas online, mas não revelou valores. Ele admitiu que as casas de apostas patrocinaram as publicações e afirmou que os algoritmos, não sob seu controle, destacavam ou ocultavam os ganhos e perdas nos jogos.

Debate sobre regulação do setor avança

A CPI pretende encaminhar propostas de regulamentação das apostas online, incluindo restrições à publicidade e maior transparência nas plataformas. O depoimento de influenciadores como Rico deve embasar relatórios técnicos e projetos de lei que visam conter abusos no setor.

Rico Melquiades segue entre os mais buscados no Google

Após o depoimento, Rico Melquiades tornou-se um dos nomes mais pesquisados no Google, ao lado de termos como “CPI das Bets ao vivo” e “jogo do tigrinho”. A repercussão nas redes sociais também foi intensa, com milhares de comentários a favor e contra a atuação do influenciador.

Próximos passos da CPI das Bets

A CPI das Bets seguirá ouvindo outros influenciadores e representantes de casas de apostas nas próximas semanas. O objetivo é identificar possíveis crimes e irregularidades nas estratégias de marketing que envolvem jogos de azar online, especialmente aqueles que utilizam mecânicas viciantes como o jogo do tigrinho.