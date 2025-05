Rihanna está grávida de seu terceiro filho

Rihanna e A$AP Rocky estão esperando o terceiro filho. A cantora revelou a gravidez nesta segunda-feira (5), ao ser fotografada antes do MET Gala, tradicional baile do Metropolitan Museum, em Nova York.

A artista deixou a barriga de grávida à mostra ao sair de um hotel usando um conjunto azul-claro. Fontes da revista US Weekly também confirmaram a gestação à publicação.

Juntos desde 2020, Rihanna e A$AP já são pais de RZA, que nasceu em maio de 2022, e de Riot Rose, nascida em agosto de 2023.

A cantora, inclusive, revelou a segunda gravidez em grande estilo, enquanto fazia o show de intervalo do Super Bowl naquele ano.

A$AP, vale lembrar, é um dos anfitriões do baile do MET este ano, ao lado de Pharrell, Lewis Hamilton e Colman Domingo.

Estadao Conteudo

