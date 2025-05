Rochas: Brasil prevê mais de U$ 90 mi em negócios após evento nos EUA

Com resultados expressivos e desempenho acima do esperado, o Brasil encerrou sua participação na Coverings 2025 com indicadores que reforçam sua posição de destaque no mercado internacional de rochas naturais. Somente em negócios imediatos, foram movimentados US$ 27,34 milhões – crescimento de 51,9% em relação à estimativa inicial. Para os próximos 12 meses, a projeção ultrapassa US$ 90,85 milhões, também acima da expectativa anterior.

Realizada entre os dias 29 de abril e 02 de maio, em Orlando, nos Estados Unidos, a maior feira de revestimentos da América do Norte reservou cerca de 1.000 m² ao Pavilhão Brasileiro, que reuniu empresas de seis estados em uma ação estratégica promovida pelo It’s Natural – Brazilian Natural Stone.

O projeto é executado pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e tem sido fundamental para consolidar a imagem do Brasil como referência global em diversidade geológica, qualidade e inovação.

Na solenidade de inauguração do espaço, o presidente do Centrorochas, Tales Machado, destacou a forte presença do Brasil na edição deste ano e ressaltou a importância da parceria com a ApexBrasil, que tem viabilizado, ao longo dos anos, a participação de dezenas de empresas em eventos internacionais, além de promover a imagem do setor no exterior.

A agência foi representada por Paulo Roberto da Silva, coordenador de Indústria e Serviços, e por Fernando Spohr, responsável pelo escritório da ApexBrasil em Miami. A abertura contou ainda com a presença do Cônsul-Geral do Brasil em Orlando, Embaixador João Lucas Quental, que reforçou as oportunidades de negócios para o setor no mercado norte-americano, com destaque para o estado da Flórida.

Ao longo dos quatro dias de feira, foram contabilizados 3.921 contatos comerciais, dos quais 1.090 foram identificados como novos potenciais clientes. Os resultados confirmam o papel estratégico das feiras internacionais como plataformas de geração de negócios e de fortalecimento da imagem do setor no mercado global.

Resumo da participação brasileira na Coverings 2025:

01 Pavilhão Brasileiro com área total de cerca de 1.000 m²

57 empresas expositoras de 06 estados brasileiros

04 empresas estreantes na feira

3.921 contatos comerciais realizados

1.090 novos contatos identificados

US$ 27,34 milhões em negócios imediatos

US$ 90,85 milhões em expectativa de negócios para os próximos 12 meses