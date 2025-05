Sábado (10) tem Sarau Verbo Intransitivo na Casa dos Braga

No próximo sábado (10), o Grupo Anônimos de Teatro realiza a última edição do Sarau Verbo Intransitivo de 2025, a partir das 19h. Para encerrar a temporada, a ação fará uma homenagem ao Dia das Mães, celebrado no domingo (11).

O evento é aberto ao público e acontecerá na Casa dos Braga, centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Programação

Na programação, os presentes poderão desfrutar de música, poesia, dança, cinema e teatro. Nesse sentido, as atividades artísticas serão voltadas para homenagear as mulheres e as mães.

Assim, vão se apresentar os artistas Alessandra Biato, Milena Paixão, Luiz Carlos Cardoso, Zé Ricardo, Amélia Barretto, João de Paula Junior, Maria Elvira Tavares Costa, Cineclube Jece Valadão e a Livre Cia. de Dança. Além disso, o público poderá comprar livros através do Sebo Overdose.

O Sarau

O Sarau Verbo Intransitivo é realizado desde 2009 por artistas cachoeirenses. A iniciativa surgiu com o intuito de reunir jovens artistas da cidade para um encontro de expressões artísticas e troca de experiências.

Em 2025, a programação contou com três edições, realizadas quinzenalmente em diferentes espaços culturais de Cachoeiro.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do edital nº 04/2023 – Diversidade Cultural Capixaba – Incentivo à Leitura, com apoio da Secretaria da Cultura (Secult).

Serviço

Sarau Verbo Intransitivo

Edição “Mães e Mulheres”

Sábado (10), 19h

Casa dos Braga

Entrada gratuita